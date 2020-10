”, “davanti alla difesa”. E ancora: “Non intendo ricadere nell’errore fatto un anno fa. Che errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti.”. Tutte frasi pronunciate danel corso dell’ultima estate, tutti obiettivi non raggiunti. Già, perché, nonostante un lungo ed estenuante corteggiamento ama anche aPer non parlare dei giocatori fuori dal progetto che sono rimasti al Torino e che il campo, almeno fino a gennaio, lo vedranno molto poco., giusto per fare nomi e cognomi., dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, con l’arrivo di giocatori che erano in realtà il piano B, se non addirittura C? Oltre a, alla fine non sono approdati alla corte di Giampaolo neanche i variper citare i più importanti. Va detto che nel caso del trequartista forse è andata meglio così, con il promettentepreso dalladopo che pernon si è trovato l’accordo.. Non è certo stato il miglior modo per aprire quel nuovo ciclo di cui Cairo ha parlato, non è stato neanche il miglior modo per cercare di arrivare quantomeno a una tregua con una tifoseria sempre più delusa, amareggiata e distante dalla società granata e dal suo presidente. Non è stato neanche il miglior modo per facilitare il lavoro di, un allenatore che non ha bisogno solamente di tempo per esprimere la su idea di calcio, ha bisogno anche dei giocatori giusti. Per fortuna che Cairo almeno una promessa l’ha mantenuta: