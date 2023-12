Contro l’Atalanta, domani sera, a difendere la porta del Torino ci sarà di nuovo Vanja Milinkovic-Savic. Luca Gemello, protagonista in negativo contro il Bologna, tornerà ad accomodarsi in panchina. Ivan Juric ha scelto di ristabilire le classiche gerarchie, con il portiere serbo titolare e quello italiano riserva ma, proprio per via di quell’errore commesso da Gemello al Dall’Ara che ha portato al gol di Fabbian, sarebbe stato il caso di ridare fiducia al numero 1.



Gemello nelle rare precedenti occasioni in cui è stato impiegato è stato autore di buone prestazioni ma ha certo bisogno di giocare con maggiore continuità. E se si crede in lui allora va fatto giocare, anche perché Milinkovic-Savic fino a questo momento ha avuto un rendimento tutt’altro che perfetto e di errori, anche gravi, ne ha finora commesso più di uno (basti pensare all'ultimo derby e alle due uscite vuoto in occasione dei due gol bianconeri).



Quello del portiere è un ruolo particolare, dove non avvengono staffette e anche il turnover è molto limitato, se non del tutto nullo e il rischio concreto è che possano passare diversi mesi prima che Gemello abbia la possibilità di rifarsi di quell'errore, di dimostrare che ha le qualità per giocare in Serie A. Concedergli immediatamente un'altra occasione, come avvenuto con Gineitis dopo l'errore di Monza (è poi entrato contro il Bologna), sarebbe stato importante.