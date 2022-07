così si è conclusa la prima amichevole stagionale della squadra granata. Ma il risultato di una partitella di metà luglio, dopo neppure una settimana di ritiro e contro la squadra vincitrice dell’ultima Europa League, che tra l’altro ha iniziato prima la preparazione, conta fino a un certo punto. Per non dire che non conta proprio nulla. Ma se il 3-1 finale non fa male e può passare quasi inosservato, ciò che invece conta realmente dell’amichevole sono le sensazioni che ha lasciato: nel caso del Torino quello che è apparso evidente è cheNon serviva la partita contro l’Eintracht Francoforte per dimostrarlo, basti guardare i nomi dei giocatori che sono andati via:e a questi aggiungiamoci pure anche Bremer, ormai promesso sposo all’Inter. Chi è arrivato? Il solo, giocatore in cerca di riscatto dopo una stagione alnella quale non ha quasi mai giocato. Davvero troppo poco. Il mercato in entrata è bloccato e non basta il fatto che il difensore brasiliano non sia ancora stato ceduto a giustificare il ritmo a rilento dei lavori.C’è ancora tanto, troppo, da fare. JuIl 3-1 con cui l’Eintracht Francoforte ha battuto il Torino va quindi letto come un campanello d’allarme in questo senso.