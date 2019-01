Roberto Gagliardini: è questo il nome più suggestivo tra quelli presenti nella lista dei possibili rinforzi a centrocampo del Torino. Il più suggestivo, sì, ma non il più utile. La squadra di Walter Mazzarri per la seconda parte di campionato avrebbe infatti bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle del nerazzurro: più che di un incontrista l'allenatore granata avrebbe bisogno di una mezzala offensiva, brava negli inserimenti, con buone qualità tecniche e capace di costruire il gioco, più che nello spezzare quello degli avversari. Un giocatore alla Roberto Soriano, ma capace di incidere molto di più di quanto fatto dall'attuale calciatore del Bologna nei suoi mesi sotto la Mole.



Con questo non si vuole negare il fatto che un calciatore come Roberto Gagliardini al Torino farebbe certamente comodo, ma sarebbe molto più utile se acquistato nel mercato estivo più che in quello invernale. Ora non è tempo per rivoluzioni a centrocampo, la società granata ha bisogno semmai di un ritocco, di qualcuno che possa prendere il posto che Soriano ha laciato libero in rosa. Ma se dovesse essere proprio il calciatore dell'Inter il rinforzo per Mazzarri in questa sessione di mercato, allora il tecnico dovrà essere bravo a disporre la squadra in campo in modo che la qualità non venga troppo penalizzata.



Gagliardini o no, quel che è certo è che al Torino servirebbe un centrocampista in più per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, dovendosi preoccupare di meno di eventuali defaillance per squalifiche o infortuni.