AAA entusiasmo cercasi. Ancora più che un esterno e che un centrocampista, quest'estate a mancare in casa Torino è soprattutto l'entusiasmo dei tifosi, la passione della gente che da anni, nel bene e nel male, in serie A ma anche in B, hanno seguito negli anni la squadra granata. Manca la spavalderia di Sinisa Mihajlovic, che un anno fa di questi tempi prometteva l'Europa League trascinando anche il presidente Urbano Cairo in dichiarazioni roboanti. Ora invece il motto è “meno chiacchiere e più fatti”, una frase saggia ma che di certo non accende la fiammella nel cuore dei tifosi.



Neanche la campagna acquisti finora condotta dal direttore sportivo Gianluca Petrachi ha aiutato, così come l'arrivo di Cristiano Ronaldo nella squadra rivale per eccellenza: la Juventus. Gli esotici e semi-sconosciuti Bremer e Meité non accendono certo le fantasie dei tifosi quanto lo fa CR7 nell'altra metà di Torino. La frustrazione, il disinteresse della gente del Toro verso la squadra di Mazzarri lo si percepisce a Bormio, quest'anno si è registrato il record negativo di presenze alla presentazione della squadra, ma anche sui social network la sfiducia si sta facendo sempre più larga.



In questa clima si è aperta oggi la campagna abbonamenti del Torino, proprio nel giorno in cui la Juventus l'ha chiusa (nonostante i prezzi tutt'altro che popolari) vendendo tutte le 29.30.0 tessere disponibile. In casa Torino il rischio è che, come dimostrano anche le numerose mail di protesta e lamentale inviate dai tifosi alla società, non si raggiunga neanche quella quota 12.000 abbonamenti che, di poco, era stata superata un anno fa. Da una parte l'effetto Cristiano Ronaldo, dall'altra l'effetto Bremer e Meité.