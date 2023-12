Almeno si è rivisto, perché se si ripensa alla partita, a quell’1-1 agguantato nei minuti finali con un cross sbagliato di, non si può non provare amarezza, la sensazione di aver gettato due punti è forte, si sente nello stomaco e fa male come un pugno. Quest’Udinese era una squadra alla portata, si poteva battere. Per novanta minuti la squadra di Cioffi ha pensato solo a difendersi, a non subire gol, poi quasi casualmente si è trovata in vantaggio nell’unica vera azione costruita in tutta la partita. E quasi casualmente anche il Torino ha pareggiato, riacciuffando una gara che altre volte si sarebbe persa. Ma non basta questo per trovare consolazione. Pensiamo allora a Radonjic, che non giocava dall’11 novembre (dalla partita in casa contro il Monza) e che ora è tornato in campo.Quasi non ha importanza come è stata la sua prestazione in quel quarto d’ora finale che Juric gli ha concesso,che ha contrassegno le ultime settimane., ha le qualità per fare la differenze, per spaccare le partite e nella prima parte di stagione lo ha anche dimostrato in un paio di occasioni. I suoi limiti sono più a livello caratteriale ma per la squadra granata resta un patrimonio da valorizzare al meglio e averlo rivisto in campo contro l’Udinese è stato un segnale certamene molto importante. Il percorso di recupero di Radonjic deve ora proseguire, sperando che anche lo stesso trequartista abbia una volta per tutte imparato la lezione.