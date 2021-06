“Rivoluzione”, è questo il termine dell’estate delche, dopo due stagioni disastrose vuole ripartire. Ma, si sa, le rivoluzioni hanno sempre dei costi e in casa granata si cerca di limitarli al massimo. Come? Rinnovando il contratto diper tre stagioni, ad esempio, coccolando anche l’idea di promuoverlo a titolare per sostituire, considerato quello che il portiere serbo ha dimostrato quando è stato chiamato in causa: tanti errori, macchinoso, non ancora pronto per un campionato come quello di serie A.. Appena arrivato al Toro, dopo averlo visto in allenamento Sinisachiese subito un altro portiere e arrivò, nella stagione successiva fu girato in prestito prima alla, dove fece la riserva di, poi all’in serie B, dove ben presto perse il posto da titolare in favore di. Non andò meglio allo, dove il tecnico(uno dei portieri più forti della storia) lo relegò ben presto al ruolo di terzo. Nell’ultima stagione al Torino, quando è stato chiamato in causa per sostituire Sirigu ha dimostrato di essere ancora parecchio acerbo, facendo in ogni occasione rimpiangere l’estremo difensore sardo.Se davvero il Torino deciderà di puntare su Milinkovic-Savic per il ruolo da titolare, il rischio di dover rimpiangere Sirigu, non solo per una partita ma per una stagione intera, è davvero molto alto.