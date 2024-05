Toromania: anche Juric si è lamentato della società, ora non può prendersela se a contestare sono i tifosi

Se il triennio dialsi chiuderà con la qualificazione a una Coppa europea lo si scoprirà fra pochi giorni, dipenderà dal risultato della partita contro l’Atalanta ma anche da quelli della Fiorentina (perché il nono posto valga la qualificazione alla Conference League servirà la vittoria della Viola contro l’Olympiakos), quel che è certo è cheAnche ieri il tecnico, come successo altre volte, si è lamentato dell’ambiente, della tifoseria che non riesce a gioire, a godere di quello che fa.

è diventata ormai da anni una big del campionato, il, che quando il Torino è rinato dopo il fallimento era in Serie C l’anno scorso ha vinto lo scudetto e da anni partecipa costantemente alle coppe europee, ilil prossimo anno giocherà la Chamopions, la(anche lei reduce da un fallimento, pochi anni prima di quello del Torino) in questi vent’anni ha spesso giocato le coppe europee, arrivando due volte in finale di Conference League.(nel 2019/2020 non ha superato i turni preliminari) eQuel salto di qualità che per storia e blasone dovrebbe fare non si è ancora visto.

, i tifosi hanno sempre fatto sentire il proprio affetto, fischiando semmai a fine partita se non soddisfatti per una prestazione o per un risultato, ma servirebbero prima di tutto passi in avanti anche da parte della dirigenza. Se(la lite con Vagnati nel ritiro in Austria è diventata famosissima),