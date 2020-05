Chissà cosa si dettiin quei minuti in cui si sono incontrati sul campo del Filadelfia giovedì mattina, chissà che prima impressione hanno avuto uno dell’altro. Chissà quante volte ancora si incontreranno. Il contratto dell’allenatore scadrà a fine stagione e, da quando la trattativa conper il suo arrivo sotto la Mole è decollata,, ereditando la panchina proprio da Longo.Non ha una grande esperienza alle spalle, vero, ma non l’aveva neppurequando ha iniziato il suo ciclo alla. Il tecnico biancoceleste aveva mostrato le proprie qualità con la Primavera ma, negli stessi anni, Longo ha fatto ancora meglio battendolo anche in due finali: quella per lo scudetto di categoria nel 2015 e quella di Supercoppa italiana qualche mese dopo. Poi ha conquistato la salvezza in serie B con lae, l’anno successivo, ha portato ilin serie A. Non è riuscito a salvarlo e a metà stagione è stato esonerato: il cambio di allenatore non ha portato a grandi miglioramenti, segno che il problema della squadra ciociara non era il tecnico.Ora Longo è tornato a casa: ha firmato un contratto di pochi mesi, in un momento molto difficile per la squadra, senza pensarci troppo. Per questo motivo, ma non solo, meriterebbe fiducia. Chissà se anche Vagnati, in questi suoi primi giorni da direttore sportivo del Torino, ha iniziato a pensarlo. D’altronde cambiare non è un obbligo e non è sempre la mossa giusta.