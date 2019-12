Un centrocampista con i piedi buoni, visione di gioco e intelligenza calcistica: insomma, un regista. E’ questo quello che manca al Torino da tanto, troppo, tempo. L’ultimo interprete di questo ruolo orbitato in granata è stato Mirko Valdifiori ma, nonostante sia stato un importante uomo spogliatoio, in campo non ha lasciato il segno. Al Toro serve altro. Serve qualcuno che sappia essere utile anche quando c’è da spezzare il gioco avversario, oltre che costruire quello della propria squadra. Walter Mazzarri quest’anno ha spesso utilizzato Daniele Baselli in quella posizione (anche con buoni risultati) ma è quasi uno spreco tenere un giocatore come il numero 8 troppo lontano dalla porta avversaria. La palla passa allora a Urbano Cairo e al ds Massimo Bava: dovranno essere loro a trovare un regista che possa far fare il salto di qualità al centrocampo del Torino



Milan Badelj è uno dei giocatori seguiti dai dirigenti granata in questa sessione di mercato ed è anche quello che corrisponde più di tutti all’identikit tracciato in precedenza. Alla Fiorentina, soprattutto nella sua prima esperienza, ha dimostrato di poter essere davvero quel giocatore di qualità che fa al caso del Torino. Non a caso è anche uno dei nazionali croati che ha sfiorato il titolo mondiale in Russia solamente un anno e mezzo fa.



La stagione del Torino, dopo i risultati tutt’altro che positivi ottenuti finora da Andrea Belotti e compagni è in salita ma non ancora del tutto compromessa: il settimo posto, classifica alla mano, può essere ancora raggiunto, senza poi dimenticare la Coppa Italia (che vedrà il Toro impegnato agli ottavi di finale contro il Genoa e, negli eventuali quarti, contro la vincente di Milan-Spal). Il mercato di gennaio non potrà risolvere tutti i problemi della squadra granata ma potrà aiutare a portare a termine al meglio la stagione e gettare le basi per la squadra del prossimo anno. Un giocatore come Badelj (o un altro con le stesse caratteristiche) potrà essere utile sia per il presente che per il futuro.