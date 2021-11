Sono passate diverse ore dal cocente 0-0 dell’Italia contro l’e, comprensibilmente, la delusione per la mancata qualificazione diretta al Mondiale non è ancora stata smaltita, come le critiche incessanti dimostrano. Ma c’è un giocatore, che più degli altri, sta attirando a sé giudizi negativi: èPer altro non sfruttata al meglio da Lorenzo Insigne, non da Belotti.Quando non si fa gol i primi a finire sul banco degli imputati sono sempre i centravanti ma quante volte il Gallo è stato messo nelle condizioni di andare alla conclusione dai compagni? Quanti traversoni dalle fasce sono giunti nell’area di rigore nordirlandese nell’ultima mezz’ora di gioca? Persino sui calci d’angolo si è spesso preferita la soluzione corta, anziché il cross al centro. Certo,. Il fraseggio al limite per cercare di bucare con la tecnica il muro difensivo avversario non fa per lui e certamente i varinon hanno brillato più del Gallo.e l’Italia dovrà affrontare i playoff per andare al Mondiale: non è lui il principale colpevole dello 0-0 di Belfast.