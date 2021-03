Quella contro ilè una sconfitta che brucia, inaspettata per il modo in cui si è consumata. Ilsembra aver fatto dei passi indietro rispetto al recente passato ma, analizzando a mente fredda la partita dello Scida, non si possono non trovare degli alibi per quanto visto in quei novanta minuti, che ha privatodi diversi titolari in ogni reparto e i dieci giorni di stop forzat,: altro che avvantaggiato perché più riposato, come sosteneva una settimana faStaremo infatti parlando di una partita diversa se il pallone scagliato dasull’1-1 fosse entrato in porta anziché sbattere sull’incrocio dei pali, così come quello disul 3-2, respinto dalla traversa dopo una deviazione con le punte della dita diNel calcio sono spesso gli episodi a decidere una partita e a Crotone, nonostante tutti i limiti mostrati dalla squadra granata, non si può certo dire che questi siano girati dalla parte del Torino. Certo,: ci sarà da lottare e sudare fino all’ultima giornata, ma evitare la retrocessione in B non è affatto impossibile. Anche perché non va dimenticato che il Torino ha due partite da recuperare. All’indomani del 4-2 dello Scida tutto sembra nero ma i giochi per la salvezza sono ancora aperti e questo Torino ha dimostrato, da quando è arrivato Davide Nicola, di avere i mezzi per poter evitare la retrocessione in serie B.