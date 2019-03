I capitani, quelli veri, fanno così: prendono per mano la squadra nel momento di difficoltà e la trascinano fuori dai guai. Andrea Belotti, che capitano forse non lo era quando ha ereditato la fascia da Benassi ma che ora lo è, a Frosinone si è comportato esattamente così: ha pareggiato la rete di Paganini con un preciso colpo di testa e ha firmato il sorpasso del Torino con una rovesciata, che gli ha anche permesso di salire a quota dieci gol in questo campionato. Tra un gol e l’altro ha aiutato la squadra recuperando alcuni palloni e ha provato a mandare in gol i compagni (vedi il bell’assist a Zaza a inizio secondo tempo).



Già una settimana fa Belotti aveva tolto le castagne dal fuoco al Torino, sbloccando la partita contro il Chievo a un quarto d’ora dalla fine con un bolide della distanza, a Frosinone si è ripetuto (era dal settembre 2017 che non andava a segno in due partite consecutive). Nelle precedenti partite, pur non segnando, era riuscito a essere ugualmente tra i migliori in campo, mettendosi in evidenza per grinta e spirito di sacrificio: non è un caso che da quando il Gallo ha iniziato a elevare il livello delle sue prestazioni il Torino sembra aver innescato una nuova marcia in campionato, scalando posizioni su posizioni. Ora il Torino è in piena zona Europa League, condivide il quinto posto con Roma e Atalanta (in attesa che i giallorossi questa sera scendano in campo contro l’Empoli) e, a undici giornate dalla fine del campionato, è distante appena sei punti dall’Inter, quarto in classifica. Sperare che la squadra di Mazzarri possa ottenere il pass addirittura per la Champions League è probabilmente troppo, ma con questo Belotti non è vietato sognare.