Le parole giuste al momento giusto. Quelle che pronunciato Andrea Belotti a La Gazzetta dello Sport prima del finale, di una corsa lunga dieci partite che coinvolgerà Torino, Roma, Lazio, Atalanta e Sampdoria e dirà quali tra queste squadre potranno giocare in Europa il prossimo anno e quali no. “Il mio futuro? Lo immagino qui perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a Torino. Sono in una grande piazza, in una grande società, con dei compagni fantastici. E io ho sempre pensato che Torino sia una città bellissima. Se devo dire un posto dove immagino il mio futuro dico sicuramente Torino” ha affermato il Gallo. Poche parole che hanno caricato e dato serenità all’ambiente.



Parole da capitano vero, da chi è attaccato alla maglia che indossa e che vuole portare il Torino il più in alto possibile in classifica. Parole che potrebbe inoltre evitare la terza estate consecutiva d’incertezza da parte dei tifosi granata, preoccupati per una possibile partenza del giocatore più amato. Ma per pensare al mercato in uscita è ancora troppo presto, prima c’è un Europa da conquistare poi, quando i giochi saranno chiusi, si potranno valutare eventuali offerte. Non ora e non per Belotti, che di lasciare il Torino sembra proprio non averne voglia. Mentre da altre parti i capitani diventano dei problemi per la società, vedi il caso Icardi all’Inter, al Torino il capitano mostra un attaccamento unico alla maglia e dà fiducia all’ambiente per il futuro. Con un Belotti così per la squadra di Walter Mazzarri sarà più facile avere la meglio sulle concorrenti in questo mini-campionato di dieci partite che dirà chi l’Europa League il prossimo anno potrà giocarla e chi dovrà vedere le varie partite alla TV. Anche per questo il Gallo ora merita il rinnovo.