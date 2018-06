“I miei tifosi, la mia squadra, la mia casa: l'Atletico Madrid. Ho deciso di restare”. Con queste parole Antoine Griezmann si è tolto dal mercato, giurando fedeltà ai colchoneros. Niente trasferimento al Barcellona, quindi, per la stella francese che continuerà a correre, lottare, sudare e segnare agli ordini di Diego Simeone. Che bello sarebbe se un annuncio simile lo facesse anche Andrea Belotti, chiudendo le porte a tutte le sue pretendenti che, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, continua ad avere.



Certo, Belotti non è Griezmann e il Torino non è l'Atletico Madrid. L'attaccante francese ha dimostrato, oltre che nella Liga spagnola, nelle competizioni europee e con la maglia della propria Nazionale, il Gallo invece ha ancora tutto da dimostrare, non solo con l'Italia ma anche con il Toro. Non può reggere neanche un paragone tra le due squadre, considerato quanto fatto in patria e in Europa dai colchoneros e quanto invece (poco) fatto dai granata negli ultimi vent'anni. Per il Torino e per i suoi tifosi, però, Belotti è quello che è Grizemann per l'Atletico Madrid e i suoi sostenitori: l'attaccante dal gol facile, il gioiellino da trattenere nonostante piaccia a molte alte squadre.



Nell'epoca dei social, per un annuncio simile che arrivi in un attimo a molti tifosi basterebbero pochi secondi. Belotti ha già dimostrato attaccamento alla maglia granata, anche con alcune dichiarazioni rilasciate prima della fine del campionato. Una frase forte, d'impatto, che allontani definitivamente tutte le pretendenti il Gallo non l'ha ancora pronunciata. Non resta quindi che fare un appello: Belotti, fai come Griezmann.