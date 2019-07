Nell’estate in cui Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno lasciato la Roma, Mauro Icardi vive da separato in casa all’Inter, Milan e Juventus hanno ceduto due dei più promettenti giocatori cresciuti nei rispettivi vivai, parliamo di Patrick Cutrone e Moise Kean, il Torino sembra aver trovato una nuova bandiera: Andrea Belotti. I tormentoni estivi riguardanti il suo futuro, che hanno caratterizzato le ultime estati, sembrano appartenere a un’altra era: il Gallo sente addosso la responsabilità che quella fascia da capitano che porta al braccio comporta e, soprattutto, si sente un’icona di questo Torino.



Il calciomercato? Belotti dice di non averci neanche pensato, nella sua testa c’è sempre e solo il Toro. “Il mio unico pensiero è stato quello di ridurmi le vacanze in caso di qualificazione all’Europa League. E così ho fatto” ha dichiarato il centravanti che giovedì, sul campo del Debrecen, tornerà a trascinare la squadra granata verso i gironi di quella coppa che lui stesso definisce “un sogno”. L’altro sogno è giocare la Champions League, magari proprio con la maglia del suo Toro addosso. E i tifosi non possono che augurarsi che i desideri di Belotti possano avverarsi.



Ad aiutare Belotti a realizzare i proprio sogni potrebbe essere Simone Verdi, giocatore ceduto troppo in fretta dal Torino, tra l’altro per pochi milioni, perché Gian Piero Ventura non credeva in lui. Ora, a cifre ben diverse, l’attaccante esterno del Napoli potrebbe tornare sotto la Mole, questa volta per essere protagonista con la maglia granata. E chissà se l’arrivo di un giocatore di questo livello non farà che aumentare ancora di più la voglia di Toro di Belotti.