Negli ultimi giorni un po’ tutti hanno parlato die del suo contratto: daai giornali, passando ovviamente per i tifosi, si sono ascoltate tante opinioni e ipotesi differenti riguardo al suo futuro.Un po’ tutti vorrebbero sapere cosa sta pensando, cosa gli frulla per la mente in queste settimane, l’attaccante invece non ha voluto e potuto (i calciatori di ogni squadra di serie A per rilasciare interviste devono essere autorizzati dalla società) commentare tutte le voci che inevitabilmente hanno iniziato a rincorrersi dopo le parole lapidarie di Cairo: “Non penso abbia intenzione di firmare il rinnovo”.. In attesa che arrivi il momento di parlare davanti a un microfono, il Gallo deve tornare a far parlare il campo, dimostrare sin dalla partita di domenica contro ildi essere ancora totalmente focalizzato sul Toro. Nessun dubbio che lo sia, come ha sempre dimostrato in questi anni, anche quando hanno iniziato ad arrivare varie offerte da altre società, ma una dimostrazione in più in questo periodo non può certo che fare male.L’infortunio al perone che lo ha tenuto ai box nell’ultimo mese e mezzo sta passando, tanto che domenica contro il Napoli Belotti potrebbe essere di nuovo in campo: sarà poia decidere se farlo giocare titolare (molto difficile) o concedergli solamente uno spezzone di gara a partita in corso in attesa che ritrovi la migliore forma dopo il lungo stop.