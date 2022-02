Milan, Napoli, Toronto, qualche squadra inglese e altre ancora: sono tante le società a cui da mesi viene accostato Andrea Belotti. D’altronde il Gallo finora non ha palesato l’intenzione di rinnovare il contratto con il Torino, è un giocatore corteggiato che, anche ora volendo, potrebbe firmare un contratto con un’altra società da parametro zero. Se a tutto ciò aggiungiamo qualche dichiarazione di Urbano Cairo delle ultime settimane è naturale pensare a un Belotti con un’altra maglia addosso nella prossima stagione. Eppure una speranza che rimanga c’è: non è utopia, ma è un piccolo barlume di speranza che anche il dt Davide Vagnati ha ora contribuito a mantenere acceso.



“Belotti? La speranza che resti al Torino ci deve sempre essere. Spero che prima di fare delle scelte diverse ci pensi una volta in più” ha dichiarato il dt nel giorno della presentazione di Samuele Ricci, Demba Seck e Pietro Pellegri. L’intenzione di Vagnati non era certo quella di illudere i tifosi, quella frase può essere allora letta come un chiaro segnale che qualche possibilità che il Gallo a fine stagione decida di rimanere c’è. Il progetto di Ivan Juric, l’arrivo di giovani di qualità e con ampi margini di miglioramento, un gioco brillante, offensivo come non si vedeva da tempo, si spera possano essere tutti elementi che inducano il centravanti a restare ancora il capitano del Toro. Impossibile che ciò accada davvero? Forse. Ma forse no.