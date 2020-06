Ne aveva ricevute tante di critiche, sia da una parte tifosi del(una minoranza) che non, dopo quel rigore sbagliato contro il: orale ha respinte al mittente. Lo ha fatto con forza, la stessa con cui ha sparato il pallone alle spalle die ha regalato alla formazione granata una vittoria importantissima in chiave salvezza. “La volta scorsa ho sbagliato un rigore per demerito mio, perché ho calciato male. Ci tenevo tanto a segnare e a farmi perdonare” ha poi raccontato a fine partita il Gallo.Da quando nel suo contratto è stata inserita l’ormai celebre clausola rescissoria da 100 milioni di euro. I critici sono spesso tifosi di altre squadre ma se ne trovano alcuni tra i tifosi granata: eppure di calciatori, ma anche tecnici e dirigenti che avrebbero meritato molte più critiche di Belotti negli ultimi anni al Torino se ne sono visti tanti. Il Gallo ha invece sempre dato tutto per la maglia che indossa, l’ha onorata correndo, lottando, sudando, recuperando palloni e segnando molti gol. Basti pensare che grazie alla marcatura di ieri contro l’Udinese, per la quinta volta di fila è andato in doppia cifra in campionato: solo campioni del calibro disono riusciti a fare lo stesso, soloha fatto meglio andando in doppia cifra per sette anni consecutivi.Belotti ha ora altre undici partite per arricchire il proprio bottino di gol e portare il prima possibile il Torino alla salvezza,Perché se non è un grande attaccante uno che con quello che non è il suo piede preferito, il sinistro, riesce a calciare il pallone con forza e precisione come fatto contro l’Udinese…