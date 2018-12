Tra Andreae Simone’intesa sta finalmente iniziando a crescere: i due attaccanti si cercano, si trovano, si aiutano. E poi c’è anche Iago, giocatore a cui ilnon può proprio fare a meno per la sua duttilità tattica ma soprattutto per la sua grande tecnica individuale. I tre ora, dopo un lavoro cheha iniziato negli scorsi mesi, hanno dimostrato di poter giocare insieme, come fatto ieri contro l’Empoli, con lo spagnolo libero di svariare sul tutto il fronte offensivo nella sua posizione di trequartista dietro alle due punte. Ma se Ademdovesse tornare ala gennaio, come cambierebbe l’aspetto dell’attacco della squadra granata?In realtà, probabilmente non cambierebbe:, infatti,. Anche se con le partenze quasi certe di Simonee Roberto, Ljajic potrebbe comunque avere degli spazi importanti. Sempre ammesso che effettivamente il Besiktas dovesse decidere di privarsi del trequartista: una condizione, questa, per nulla scontata. Poter contare su un giocatore come Ljajic sarebbe comunque importante per la squadra di Walter Mazzarri, in piena lotta per la qualificazione alle coppe europee e che nel girone di ritorno dovrà riuscire ad alzare i propri ritmi per battere la concorrenza delle tante avversarie.Prima di pensare al mercato e all’eventuale ritorno di Ljajic, che ha lasciato il Piemonte per la Turchia solamente quattro mesi fa, c’è ancora una partita a cui pensare: la sfida in casa della Lazio che, se dovesse terminare come i tifosi granata si augurano, potrebbe addirittura avvicinare il Torino alla zona Champions League.