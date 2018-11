Walter Mazzarri domenica pomeriggio sarà regolarmente in panchina per Torino-Genoa: la bella notizia che calciatori e tifosi granata aspettavano è finalmente arrivata. È passata una settimana da quando l'allenatore toscano è stato costretto a fermarsi a causa di un lieve malore, una settimana in cui il tecnico ha passato molto tempo in clinica per sottoporsi a tutti gli esami necessari e in cui ha lasciato la guida della sua squadra al vice Nicolò Frustalupi. Ora però Mazzarri è di nuovo al timone.



Il compito che avrà l'allenatore granata è quello di riportare il Torino verso la strada abbandonata nelle ultime settimane, quella che aveva portato alla netta imposizione sul campo della Sampdoria (4-1 il risultato finale a Marassi) e che a fine stagione potrebbe portare all'Europa. L'avversario di domenica è l'altra formazione ligure, quel Genoa che negli ultimi anni tanti dispiaceri ha dato al Toro: dal 3-2 del 2009 che, di fatto, condannò la squadra di Giancarlo Camolese alla retrocessione, al 5-1 del 2015 che spense le speranze europee della formazione di Gian Piero Ventura. La partita contro il Cagliari, che Mazzarri ha potuto seguire solamente dalla televisione, ha dato un'indicazione importante al tecnico riguardo all'intesa tra Andrea Belotti e Simone Zaza.



I due attaccanti si sono cercati e trovati come mai avevano fatto finora, il Torino nelle ultime partite ha inoltre dimostrato di essere più incisivo con le tre punte. Chissà se Mazzarri, in virtù di quando la sua squadra ha mostrato alla Sardegna Arena, deciderà di cambiare assetto tattico. In attesa di scoprirlo domenica pomeriggio, l'aspetto più importante è che l'allenatore toscano sia tornato a guidare in prima persona il suo Toro.