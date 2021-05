Nuovo giro, nuova corsa. E stavolta. A gennaio 2020 c’era ancorasulla panchina granata, poi si sono susseguitie ora il tecnico croato arrivato dopo due ottime stagioni al. Ha firmato un triennale e tutti si augurano che possa rimanere al Toro fino alla fine del contratto (e magari anche dopo), il che significherebbe quantomeno che la squadra granata nel prossimo futuro vivrà stagioni tranquille, senza la paura della retrocessione.A Juric non si può che augurare di riuscire a portare al termine il proprio lavoro senza brusche interruzioni dovute a un esonero. Certo che, desiderano di più, di lottare costantemente per la qualificazione alle coppa Europee. E d’altronde questo è quanto Cairo promise quanto acquisì la società senza però mai riuscire a tramutare le parole in fatti.Nel giorno dell’annuncio del nuovo allenatore, non si può però non rivolgere un pensiero anche a quello in uscita.: il Torino spento, senza un’anima di Marco Giampaolo lo ricordano tutti, Nicola lo ha preso al penultimo posto, gli ha dato quello spirito che gli mancava e l’ha portato alla salvezza.seguendo le sue indicazioni. Ma la gratitudine è un sentimento che fa sempre meno parte di questo calcio.