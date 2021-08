Chissà cosa frulla nella testa didopo le bordate ricevute davanti alle telecamere daMai, da quando è presidente del, un suo allenatore aveva osato muovergli critiche così pesanti: il tecnico croato ha invece portato in piazza alcuni dei problemi della squadra e(anni addirittura)Risposte da parte del massimo dirigente granata al momento non ce ne sono state, ha incassato e possiamo solamente immaginarlo stizzito dopo essere stato messo al muro da quel tecnico che lui stesso ha voluto e a cui ha offerto un contratto di tre anni a 2 milioni di stipendio a stagione: un contratto che ora lo inchioda e lo costringe a incassare come un pugile alle corde.(a proposito di promesse disattese): non ha mai realmente cambiato il suo modus operandi nel gestire la società ed è ora arrivato alla spaccatura totale con una grande fetta di tifosi (il fatto che fossero appena 3/4.000 quelli presenti contro l’Atalanta allo stadio ne è la dimostrazione). Se le critiche della stampa e dei tifosi le ha quasi sempre ignorate (nonostante il fastidio che gli hanno provocato), ora rimarrà impassibile anche davanti a quelle di Juric?