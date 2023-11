I tifosi delnon hanno certo scoperto ieri sera, guardando Ucraina-Italia, cheè uno dei difensori più forti del panorama italiano. L’ottima prestazione di Francoforte è solo una delle tante della stagione del centrale, un giocatore che anno dopo anno ha avuto una crescita incredibile e che davanti a sé ha ancora ampi margini di miglioramento(altro che pensare alla cessione all'Inter):, una società da anni ormai superiore al Torino, ambiziosa, protagonista anche nelle coppe europee. Una società a cui il Torino non avrebbe nulla da invidiare per bacino d’utenza e storia ma che ha saputo fare quel salto di qualità che sotto la Mole si aspetta da molto, molto, tempo.Un patrimonio come Buongiorno deve essere quindi uno stimolo per la crescita del Torino: anche nella partita contro l’Ucraina si è visto come meriti di giocare anche in palcoscenici internazionali e non solo nel campionato italiano. Ha già dimostrato, con i fatti, di voler essere protagonista di un percorso di crescita della società granata, sta facendo la propria parte perché questo avvenga ma non basta certo l’impegno di un singolo calciatore (e nemmeno quello della sola squadra, intesa proprio come insieme di giocatori). La crescita serve a livello generale, in modo che gli altri continuino a stupirsi di quanto è forte Buongiorno guardandolo giocare con addosso la maglia del Torino o quella dell’Italia.