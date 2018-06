Il nome di Bruno Peres ai tifosi del Torino evoca un ricordo in particolare: lo splendido gol messo a segno in un derby nello Stadium bianconero. Non una rete qualsiasi, la prima segnata dalla formazione granata nel nuovo impianto della Juventus e, tra l'altro, di straordinaria bellezza: un cost to cost da un'area di rigore all'altra, un'inarrestabile progressione sulla fascia destra con i vari Evra e Vidal costretti ad arrancare alle spalle del brasiliano, poi la conclusione perfetta, con il pallone che ha colpito la faccia interna del palo prima di infilarsi in fondo alla rete. Ora che il nome di Bruno Peres è tornato ad essere associato al Torino, quel ricordo è nuovamente più vivo che mai.



D'altronde non potrebbe essere diversamente: quella rete si è guadagnata di diritto un posto tra le più belle mai segnate in un derby della Mole, una giocata individuale fuori da ogni schema e logica di squadra che ha fatto il giro del mondo, che ha saputo far emozionare appassionati di calcio appartenenti a diverse fedi calcistica. Due anni fa Bruno Peres lasciò il Torino per la Roma, Sinisa Mihajlovic non lo ritenne adatto per il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro, ora che con Walter Mazzarri la squadra granata alternerà il 3-5-2 al 3-4-1-2, il brasiliano può tornare a fare nuovamente comodo al Toro: la sua velocità e la sua tecnica potrebbero essere armi importanti sulla fascia destra. Per il momento quella del ritorno di Bruno Peres è solamente un'ipotesi: la trattativa e in fase avanzata ma non è ancora conclusa e bisognerà attendere ancora prima della fumata bianca.



Quello di Bruno Peres potrebbe però essere l'acquisto giusto per ridare entusiasmo ad un ambiente profondamente deluso dopo l'ennesima stagione anonima. Il brasiliano è ancora nel cuore dei tifosi granata: ha qualità e sarebbe ideale nel modulo di Mazzarri. Ora non resta che attendere la conclusione della trattativa e capire se Peres ha realmente voglia di tornare nella squadra lasciata due anni fa, considerato anche che in questo arco temporale il Torino non è riuscito a togliersi dal pantano di metà classifica. Per ingannare l'attesa si può sempre rivedere quel magnifico gol nel derby e sperare che, con l'eventuale ritorno in granata, Peres sappia regalare altre emozioni simili ai tifosi. Certo è che anche grazie a quella giocata a Torino sarà sempre il benvenuto.