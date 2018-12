Buon compleanno, Toro. Il 112° compleanno non poteva essere festeggiato in un modo migliore di questo: vittoria sul Genoa e sesto posto in classifica. Un regalo, questo, che porta la firma di Andrea. Non è ancora il bomber implacabile di due stagioni fa, ma in attesa che ritorni a esserlo, il Gallo è tornato per lo meno a essere un cecchino dagli undici metri. Nelle ultime due stagioni lo abbiamo visto sbagliare diversi rigori e, di conseguenza, gettare alle ortiche occasioni d’oro, quest’anno invece dal dischetto è tornato infallibile: tre su tre, con quello messo a segno alIl primo gol su rigore dell’anno è arrivato contro il Napoli, una rete inutile ai fini del risultato ma indispensabile per aumentare il morale e la fiducia. Poi i gol contro lae il: questi certamente più pesanti perché hanno permesso al Torino di guadagnare due vittorie in classifica che permettono ora ai granata di stazionare nelle posizioni alte della classifica, quelle che a fine anno varrebbero la qualificazione alla prossima Europa League.Nel suo primo campionato con il Torino, sotto la guida di Gian Piero Ventura, Belotti si era presentato come rigorista infallibile, solamente in un secondo momento aveva dimostrato di essere un centravanti come pochi altri in Italia, capace di segnare in tutti i modi: di testa, di destro e di sinistro., che dovrà assolutamente avvenire se vorrà riconquistare anche quella Nazionale che al momento ha perso,. Ora che il Gallo ha dimostrato di saperli calciare, non resta che aspettare i gol su azione, quelli che ha dimostrato di essere in grado di segnare in tutti i modi: di testa, di destro e di sinistro.