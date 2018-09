Zero tiri in porta, zero pericoli creati alla porta di Berisha e, alla fine, anche uno zero a zero contro l'Atalanta da leccarsi i baffi, per come è andata la partita, che permette al Torino di muovere la classifica. La squadra granata, che avrebbe dovuto riscattare il brutto ko interno di tre giorni prima contro il Napoli, a Bergamo è sembrata accontentarsi proprio di quello 0-0 iniziale: non ha mai dato l'impressione di poter davvero far male alla formazione di Gasperini e in più occasioni ha invece rischiato di subire gol.



In casa Torino lo 0-0 contro l'Atalanta ha però soddisfatto. “Abbiamo fatto una grande partita” ha dichiarato nel post partita Mazzarri. “Questa è la strada giusta” ha indicato Baselli. “È stato un match fisico ma anche ben giocato” ha chiosato il debuttante Djidji. Dichiarazioni che però stonano con quanto le statistiche della partita raccontano: 55% di possesso palla per l'Atalanta, 45% per il Torino, undici tiri a tre per i bergamaschi (nessuno nello specchio della porta per i granata). Il pari su un campo difficile come lo è l'Atleti Azzurri d'Italia non è un risultato di per sé negativo, ma una squadra che ha l'obiettivo di qualificarsi all'Europa League, di terminare il campionato davanti alla formazione nerazzurra, non può compiacersi per una gara passata per lo più a difendere il risultato e in cui non è riuscita a creare neanche un'occasione da rete.



Nelle prossime giornate serve un Torino che corra con una marcia ben diversa rispetto a Bergamo, che giochi per vincere, che sappia creare (e sfruttare) occasioni da rete. Contro l'Atalanta non è stata una grande partita, come ha affermato Mazzarri, ma il tecnico toscano ha la possibilità di trasformarla in una gara importante, in un punto da cui ripartire dopo la sconfitta con il Napoli che ha minato diverse certezze. Il Torino che a Bergamo ha ritrovato la solidità difensiva, da domenica a Verona dovrà anche ritrovare i meccanismi necessari per far male agli avversari.