Forse è solo un caso che il primo gol dicon la maglia del Torino sia arrivato il 3 maggio, il giorno dell’ultima partita giocata dalProbabilmente è ancora di più un caso che la rete sia stata segnata al minuti 31, il numero che è anche quello delle vittime della tragedia di. O forse è “”, come lo stesso Buongiorno lo ha definito. Fatto sta che si tratta di una bella casualità, non ci poteva essere marcatore migliore alla vigilia del 4 maggio di un ragazzo cresciuto con la maglia del Toro addosso.Non è il capitano della squadra, è il vice, ma questo pomeriggiosarà lui a scandire i nomi dei calciatori del Grande Torino, dei tecnici, dei dirigenti, dei giornalisti e del membri dell’equipaggio che hanno perso la vita quel 4 maggio del 1949. Ed è ammirevole il fatto che Ricardo Rodriguez, che invece il capitano lo è, abbia deciso di lasciare proprio a Buongiorno questo onore ma anche onere.Alessandro Buongiorno è il giocatore del Torino attuale che meglio di ogni altro impersona questo legame: nato a Torino, cresciuto da quando era un bambino con la maglia granata addosso, non poteva essere un altro a redente omaggio al quei calciatori, quegli uomini, che hanno fatto diventare Grande per sempre il Torino: