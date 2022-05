Ha ridato gioco alla squadra, ha riportato serenità in tutto l’ambiente dopo due stagioni orribili in cui,prima edopo, sono riusciti a mettere delle toppe ed evitare il disastro totale. Ma non solo:Ed è anche per questo che piace alla gente granata. Ancor di più rispetto a quanto fattonegli scorsi mesi spiegando i motivi del suo tentennare di fronte alla proposta di rinnovo (“Dipende dalle ambizioni”), l’allenatore ha ora messo Cairo di fronte alle sue responsabilità: “I”.Che farà ora Cairo? Da anni ormai il presidente non parla nemmeno più di obiettivi, arroccandosi dietro a scuse che vanno dalla scaramanzia al “meglio fare che parlare”, perché sa bene quanto i tifosi granata siano delusi dall’aver visto non mantenute le promesse iniziali, quelle di un Torino che sarebbe ritornato ai fasti degli anni ’70 e dei sogni di Champions League. Da quando nel 2012 la squadra granata è tornata a giocare stabilmente in serie A ha invece sempre galleggiato nelle posizioni di metà classifica, eccezion fatto per i due exploit che hanno portato ad altrettanti settimi posti e gli ultimi due anni in cui si è rischiato la B.Juric ha ora gettato le basi per un futuro che può davvero regalare soddisfazioni ma ha bisogno di essere aiutato oppure tutto quello che di buono è stato fatto quest’anno rischia di essere dilapidato.: dalla sua voglia, dalle sue ambizioni, dalle sue capacità.