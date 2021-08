Bocciato alla, all’, allo(dove l’allenatore era, uno dei portieri più forti della storia) e persino più volte al: prima dal connazionale, che chiese e ottenne un altro numero 1 (arrivò Salvatore Sirigu), poi dagli altri allenatori. Eppure, ora, la società granata ha deciso di scommettere sunonostante iE’ bravo con i piedi, partecipa all’impostazione dal basso ed è ancora coraggioso nelle uscite: tutte qualità che non gli si possono negare, maLo si è visto anche a, nel primo vero test per il portiere serbo in questo precampionato:con la sua conclusione lo aveva di fatto centrato, anziché respingere la conclusione “alla”, ha provato goffamente ad arrivare con le mani su quel pallone finendo per farselo passare in mezzo alle gambe.Prima di scommettere ciecamente su Milinkovic-Savic e affidargli l’eredità di Sirigu(in serie A, serie B o all’estero), farlo crescere altrove per permettergli poi eventualmente di tornare a Torino con altre certezze. La sessione estiva di calciomercato non è ancora conclusa,