Finito il campionato Gleison Bremer è volato nel suo Brasile per le meritate vacanza dopo una stagione in cui ha rasentato la perfezione. Il difensore già ora è uno degli uomini mercato, uno di quei giocatori che certamente cambieranno squadra e chi lo prenderà, come ha detto Juric in una delle ultime conferenze stampa, farà un affare. Bremer non ha mai nascosto la voglia di misurarsi anche nei più importanti palcoscenici e giocare la Champions League e la sua cessione è ora quasi inevitabile.



Bremer si può vendere, l'importante è non svenderlo. I soldi incassati dalla cessione del brasiliano serviranno a finanziare gran parte del mercato in entrata e per accontentare Juric. Soddisfare le sue ambizioni e quelle della piazza, di acquisti ne serviranno tanti: dieci quelli chiesti dall'allenatore per provare a raggiungere l'Europa. Non svendere Bremer deve essere la priorità, stravenderlo l'obiettivo: di squadre interessate al centrale ce ne sono tante, a cominciare dalle due milanesi e proseguendo con diversi club stranieri, c'è quindi la possibilità di far partire una vera e propria asta che possa portare nelle casse del Torino anche qualcosa in più dei 25/30 milioni al momento richiesti.



I soldi guadagnati dalla cessione di Bremer andranno poi investiti bene e non sempre il Torino negli anni ha saputo farlo (l'arrivo di Amauri al posto di Cerci è ancora un incubo per i tifosi). Questo è però un altro discorso, prima ci sono i soldi della cessione di Bremer da incassare e non dovranno essere pochi.