“Si parla del regista:mi dice che è non la sua necessità primaria. Il difensore centrale? Neanche” ha dichiaratofacendo il punto sul mercato del. Eppure il dtsta continuando a lavorare proprio per il regista e per il difensore centrale, oltre che per un altro attaccante e una mezzala: non a caso quelle persono al momento due delle trattative più calde ma anche complicate da portare a termine., cautelarsi nel caso in cui regista e difensore centrale non dovessero arrivare. Lo stesso presidente, fino a poche settimane fa, dichiarava di essere al lavoro per portare nella squadra di Marco Giampaolo un play, un calciatore capace di dettare i tempi e dirigere il gioco della squadra., considerando quanto sia importante nel suo 4-3-1-2. Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui anche Davide Vagnati nel recente passato si sia espresso annunciando la volontà di acquistare un giocatore in quel ruolo e per questo motivo ha avviato diverse trattative oltre a quella per Torreira.in questa sessione di mercato, soprattutto se si ha l’intenzione di iniziare realmente un nuovo ciclo con risultati ben differenti da quelli degli ultimi anni. Un ciclo che possa finalmente portare la squadra a giocare con costanza nelle coppe europee e non ad andarci saltuariamente tramite ripescaggi.