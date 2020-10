Ci mancava solo la politica del terrore. “Sul mercato avrei voluto fare di più ma bisogna stare attenti ai conti.” ha spiegato, al Festival dello Sport di Trento,, in cui non sono arrivate figure fondamentali per il gioco dicome ad esempio il regista e in compenso sono rimasti in rosa ben quattro portieri, undici difensori e numerosi giocatori scontenti., non può essere paventato come pericolo per acquietare una piazza delusa e in fermato. Ai tifosi granata non è necessario ricordare ciò che è successo nell’estate del 2005: come dimenticare la gioia per la promozione in A dopo la finale playoff con iltramutatasi in incubo pochi giorni dopo? Come dimenticare la corsa alla fideiussione mai arrivata? Come dimenticare il surreale ritiro di Acqui Terme? Come dimenticare ancheche giurava amore eterno al Torino dopo la finale di Perugia (“La maglia granata per me è una seconda pelle” e “Il Torino non è un punto di partenza ma un punto di arrivo”) salvo poi correre a firmare per lasubito dopo la morte dell’A.C. Torino? Come dimenticare, che altrimenti sarebbe sparito? Come dimenticare anche tutto quello che avvenne nel mese di agosto, con le pressioni dei tifosi per convincerea cedere il Torino proprio a Cairo?Ecco, non servono dichiarazioni per ricordare il fallimento. Inopportuna anche la politica del terrore di Cairo per giustificare un mercato insufficiente, senza considerare che il far quadrare i conti è l’obiettivo minimo di ogni imprenditore: non può essere motivo di vanto per un presidente di una società di serie A.