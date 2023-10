è presidente delladal giugno del 2019, pochi mesi dopoavrebbe festeggiato il suo quattordicesimo anno da presidente del, da più di tre anni invece (era il marzo del 2016) la società granata aveva vinto il bando per il centro sportivo, che sarebbe dovuto diventare il quartier generale. Se a qualcuno che non segue il calcio venisse domandato quale presidente, tra Cairo e Commisso, ha ora tagliato il nastro al suo nuovo centro sportivo moderno e all’avanguardia, probabilmente indicherebbe l’imprenditore italiano. Invece no:(ricostruito grazie e soprattutto ai soldi versati nella fondazione da Comune e Regione)Probabilmente(l’anno scorso i viola sono arrivati in finale di Conference League, così come in Coppa Italia)lo stesso numero di partecipazioni del orino di Cairo ma in diciotto anni.: in confronto al Torino, la Fiorentina sta facendo passi da gigante sotto questo aspetto e le posizioni in classifica degli ultimi due anni sono la conseguenza ciò. Non è un mistero che tra Cairo e Commisso non scorra buon sangue, i rapporti tra i due sono a dir poco tesi ma il presidente granata farebbe bene a dare una sbirciatina a ciò che combina il presidente viola, magari anche prendere appunti e cercare di imitarlo.