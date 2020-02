Via Mazzarri. Inevitabile il cambio in panchina dopo l’ennesima partitaccia. Quando una squadra prende la strada sbagliata, si sa, a pagare tutte le colpe (anche quelle non sue) è sempre l’allenatore. E al Torino, nei quindici anni di presidenza di Urbano Cairo questo è successo molte volte, basti pensare che questo sarà il sedicesimo cambio in panchina della sua gestione. Ma se così tante volte è stato necessario esonerare l’allenatore, se il miglior risultato in questi quindici è stato il settimo posto con 63 punti dello scorso anno (ottenuti con in panchina quel Mazzarri ora esonerato), è perché i problemi del Torino non riguardano solo la guida tecnica.



Cambiare per l’ennesima volta allenatore non servirà a nulla se non sarà proprio Cairo a cambiare. In quindici anni di presidenza non è mai riuscito a far fare il salto di qualità alla società: non c’è una struttura di proprietà, né lo stadio, né la sede, né il Filadelfia (che è stato ricostruito per lo più con i soldi di Comune e Regione), non si è voluto costruire un legame forte con il passato (all’interno della società non c’è l’ombra di grandi ex), non si è voluto costruire una dirigenza forte e solida. C’è Cairo e decide sempre tutto lui. Direttore generale e direttore sportivo ci sono ma hanno poteri limitati: Antonio Comi svolge mansioni completamente differenti di quelle dei suoi omologhi di serie A, Massimo Bava, nonostante abbia dimostrato di meritare una chance, è finora stato costretto a occuparsi ancora più delle giovanili che della prima squadra. E l’ultimo mercato ne è la dimostrazione. Persino il team manager, Giuseppe Santoro, è un “uomo di Mazzarri” più che della società.



Tutto al Torino ruota intorno a Cairo, che da qualche anno ripete di aver imparato dagli errori del passato ma viene smentito dai fatti. Certo, dall’inizio dell’era Ventura ha dimostrato più fiducia negli allenatori scelti rispetto ai suoi primi anni di gestione, ma nel frattempo non ha rafforzato la società come avrebbe dovuto per far fare al Torino quel salto di qualità tanto promesso. E allora non può essere sempre colpa dell’allenatore di turno se i risultati non arrivano, se lo stadio è sempre più vuoto. L’ennesimo progetto fallito (perché di questo si tratta quando si arriva all’esonero di un allenatore) dovrebbe far riflettere prima di tutti Cairo. C’è davvero la volontà di far crescere il Toro?