Di illudersi non è ancora il caso ma ora si può davvero iniziare a sperare che Andrea Belotti resti al Torino. L’apertura del Gallo al rinnovo del contratto è un segnale importante e, anche se va trovato l’accordo riguardo alla clausola rescissoria (Cairo la vorrebbe fissare a 30/40 milioni, l’attaccante a 20/25), le possibilità che continui a indossare la maglia numero 9 e la fascia da capitano sono in aumento.



Il Torino in questa sessione di mercato ha già perso due pedine importanti come Salvatore Sirigu e Nicolas Nkoulou, perdere anche Andrea Belotti sarebbe stato un duro colpo anche da un punto di vista tecnico. Servirà ancora del tempo prima che si arrivi all'eventuale fumata bianca ma un altro segnale positivo riguardo al futuro del Gallo potrebbe arrivare domenica, quando la squadra di Ivan Juric scenderà in campo nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Cremonese. Se vedremo in campo il centravanti sarà perché l'allenatore croato lo avrà visto pienamente concentrato e voglioso di far parte del nuovo progetto, in alternativa punterà su uno tra Simone Zaza e Antonio Sanabria.



Troppo volte i tifosi del Torino si solo illusi e hanno poi dovuto ingoiare dei bocconi amari, non lo vogliono di certo fare anche questa volta con il “caso-Belotti”. Ora si può però guardare al futuro con un filo di speranza in più.