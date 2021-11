La sconfitta dovrebbe essere una punizione già abbastanza pesante dopo una partita dominata, chiusa con quasi il 70% del possesso palla, con il doppio dei tiri rispetto agli avversari e nove calci d’angolo a due. Nel calcio contano però i gol e quello di Abraham, nella prima vera azione costruita dalla Roma, è stato sufficiente a fissare il punteggio sull’1-0 finale. Tutto questo, dicevamo, sarebbe bastato per chiudere il weekend con qualche imprecazione contro la malasorte. Invece a rendere ancora più drammatica la domenica ci ha pensato il muscolo della coscia di Andrea Belotti, quello che il Gallo ha sentito tirare a una decina di minuti dalla fine della partita costringendolo a fermarsi e a lasciare il campo sorretto dai medici.



Proprio ora che stava ritrovando la miglior condizione dopo un altro infortunio, Belotti si è dovuto di nuovo fermare e le prime indicazioni non lasciano presagire nulla di buono riguardo ai tempi di recupero. “Si è stirato di brutto” ha dichiarato, senza troppi giri di parole, Ivan Juric dopo la partita. Bisogna capire quel “di brutto” come verrà tradotto dagli esami clinici, quanto tempo dovrà stare fuori, quante partite salterà e quando tornerà a disposizione. Certo è che per Belotti questa sembra essere una stagione maledetta: quello di Roma è il terzo infortunio da inizio anno per lui, che in passato non aveva mai avuto così tanti guai fisici. Ora toccherà ad Antonio Sanabria sostituirlo, sperando che in campo l’assenza del Gallo non si senta più di tanto.