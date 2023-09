Davide Vagnati ha spiegato di essere rimasto stregato dagli occhi di Duvan Zapata quando si è presentato negli uffici di Urbano Cairo per firmare il contratto con il Torino. Occhi che gli hanno trasmesso la grande voglia dell’attaccante di essere protagonista con la maglia granata. E proprio quella volontà di lasciare il segno al Torino l’ha trasmessa anche a parole nella conferenza stampa di presentazione.



Vuole essere d’esempio per i più giovani e trascinare la squadra in Europa: lo ha detto senza troppi di giri di parole spiegando che è quello che gli ha chiesto anche Ivan Juric. Dopo gli sguardi e le parole ora arriverà al momento più importante, quello in cui Zapata potrà portare sul campo tutti i buoni propositi. Ha già dimostrato contro il Genoa, pur con pochissimi allenamenti sulle gambe, di essere un giocatore in grado di fare la differenza, di essere quell’attaccante che al Torino mancava, soprattutto dopo l’addio di Belotti (anche se le caratteristiche dei due sono differenti).



Ora arriverà il momento del campo, quello in cui il colombiano potrà trasformare le parole in fatti sul campo: ci si aspetta molto da un giocatore come Zapata, che in questi anni è stato una pedina fondamentale dell’Atalanta che ha stupito in Italia e in Europa. Inevitabilmente ci si aspetta molto da lui.