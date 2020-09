Il lavoro già complicato che spetta a- che in piena preparazione ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, tra cui anche i tre neo acquisti, per gli impegni delle nazionali e sta ancora aspettando dal mercato quel regista fondamentale per il 4-3-1-2 - si è fatto ancora più difficile a una settimana dall’inizio del campionato: un componente dello staff granata è risultato positivo al Covid-19, il che ha obbligato la società ad annullare le due amichevoli in programma in questi giorni (ieri quella contro la Primavera, oggi contro la Sampdoria) ma il fatto non sta nemmeno permettendo al tecnico di svolgere i canonici allenamenti di squadra., in particolare quando arriva in una nuova squadra,Sarebbe stato fondamentale anche per Giampaolo poter svolgere regolarmente il proprio lavoro, anche perché finora il suo Torino non sembra aver assimilato bene i nuovi schemi. Le prime amichevoli non sono certo state confortanti: dopo il 4-1 alsono arrivati l’1-1 con lae la sconfitta per 2-1 contro la. Le partite estive, anche se contro avversarie di serie C, si possono sbagliare: quelle che dovrà affrontare il Torino, a partire da sabato prossimo a Firenze, no.