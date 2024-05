Toromania: ciao ciao Europa. Ma la verità è che il Torino non se l'è meritata

Getty Images

Ciao ciao Europa. Il gol dinei minuti finali dei tempi supplementari di Olympiacos-Fiorentina ha infranto tutti i sogni europei:e il prossimo anno per il Torino, niente partite del giovedì da giocare in giro per l’Europa. Ma a essere onesti, più che il gol di El Kaabi, a infrangere tutti i sogni europei è stato il Torino stesso:al vento con prestazioni orribile contro squadre alla portata. Basti pensare agli 0-0 casalinghi senza quasi mai tirare in porta contro, ma anche ai pareggi esterni contro Sassuolo e Frosinone, oltre che alla sconfitta di

È in quelle partite che il Torino ha perso l’Europa più che ad, è in quelle partite che in fondo ha dimostrato di non meritarsela più di tanto la qualificazione alla Conference League, neppure nell’anno in cui c’era a disposizione un posto in più (solitamente ne hanno vanno di squadre italiane nelle coppe, quest’anno invece otto). Sarebbe bastato vincere due o tre delle partite citate in precedenza, nemmeno tutte, per staccare un biglietto per una coppa europea, invece in quelle partite il Torino ha dimostrato lacune incredibili in fase offensiva, nella costruzione del gioco e ha perso per strade punti importanti, prendendo anche fischi che non sembra sono stati ben digeriti.

Senza Conference League si ripartirà per l’ennesima stagione che i tifosi sperano possa essere quella buona, magari quella della svolta (anche se sono sempre meno a credere che sarà ciò possa avvenire).