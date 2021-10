Eccolo. Gli si chiedeva di segnare e ha segnato, gli si chiedeva di spiegare il proprio pensiero riguardo al futuro e al rinnovo di contratto e ha spiegato. Forse non rinnoverà, forse a fine stagione andrà via e il prossimo anno vestirà un’altra maglia, intanto ha però dimostrato ancora una volta di essere un giocatore importantissimo, uno di quelli che al Torino non si vedevano da un po’ di tempo. In circa mezz’oraNel tempo che ha avuto a disposizione contro la Sampdoria Belotti ha segnato un gol, ha colpito un palo, ha mandato in rete(rete poi annullata dal Var per un leggero fuorigioco del numero 24), ha lottato, recuperato palloni, trascinato la squadra. Ha dimostrato di essere il centravanti perfetto per il gioco di Ivan, di essere quel giocatore capace di finalizzare al meglio tutto ciò che viene costruito.Ha inoltre, 6 segnati con la maglia del Palermo, gli altri 94 con quella del Torino:. Se deciderà di andare via, non si potrà che augurargli il meglio per la sua carriera: ha dato tanto, tantissimo, al Torino, facendo innamorare della maglia granata anche i più piccoli (ne qualcosa persino Bonucci) nonostante le stagioni non esaltanti della squadra.