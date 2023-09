Se non avesse avuto Duvan Zapata il Torino, contro la Roma, avrebbe perso. Non se ne avrà mai la prova ma la prestazione offerta dal colombiano è più che un semplice indizio. E non parliamo solo del gol fatto (anche Antonio Sanabria l’anno scorso ha dimostrato di sapere segnare con buona continuità) ma di tutti i novanta minuti giocati dal numero 91: con un altro attaccante, con caratteristiche fisiche e tecniche differenti, il Torino non sarebbe riuscito a creare i presupposti per arrivare al gol del pareggio, non avrebbe fatto la stessa partita.



Zapata in novanta minuti ha dimostrato quanto sia importante avere un centravanti forte e come sia stato un errore un anno fa non sostituire Andrea Belotti. A proposito del Gallo, ieri per la prima volta ha giocato a Torino da avversario: per lui sono piovuti un'infinità di fischi sia alla lettura delle formazioni che al momento dell'ingresso di campo, un chiaro segnale di come la tifoseria granata (o almeno una parte consistente) non gli abbia perdonato il modo in cui ha deciso di lasciare la squadra di cui è stato per diversi capitano, andandosene a parametro zero senza un saluto o senza dare una spiegazione.



Belotti è il passato del Torino, il presente è Zapata. E se starà bene, se gli infortuni che lo hanno limitato negli ultimi anni non si ripresenteranno, il futuro potrà essere luminoso: con un centravanti così sarà più facile segnare e fare punti. La partita contro la Roma lo ha pienamente dimostrato.