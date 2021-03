Senza Salvatore Sirigu il Torino contro il Sassuolo non avrebbe vinto e probabilmente nemmeno pareggiato. O forse senza Salvatore Sirigu il Torino avrebbe vinto con maggiore felicità, senza dover compiere una pazzesca rimonta nei minuti finali. Non si avrà mai la controprova di come sarebbe finita la partita se a difendere la porta granata ci fosse stato un altro portiere, si è avuta invece la prova di quanta stupenda follia possa esserci in una partita di calcio: da protagonista in negativo, il numero 39 granata è diventato insieme a Simone Zaza e Rolando Mandragora uno degli eroi di giornata.



Ha subito due gol evitabili nel primo tempo, complicando la gara del Torino, ma è stato autore di un vero e proprio miracolo al 90’ su una conclusione a colpo sicuro di Obiang, sul parziale di 2-2, senza il quale oggi racconteremo tutta un’altra partita, parleremo di una squadra ancora in piena zona retrocessione e non appena al di sopra della linea di galleggiamento. Una parata da 8 in pagella dopo un primo tempo da 4, una parata che ha lanciato il Toro verso la vittoria.



La vittoria contro il Sassuolo sarà stata quella della svolta per la squadra granata? Lo scopriremo nelle prossime settimane, ci si augura almeno che quella parata sia stata quella della svolta per Salvatore Sirigu, dopo una stagione di continui alti e bassi. Per raggiungere la salvezza il Torino ha bisogno anche delle sue parate.