Erasmo da Rotterdam impiegò una settimana a redigere il suo celebre Elogio alla Follia. Nello stesso arco di tempo è andato in scena l’Elogio alla Follia, sportiva in questo caso, del Torino. Il gran finale del saggio granata è stato un qualcosa di totalmente irrazionale, come lo sono stati i venti minuti finali di Verona-Torino. Già, perché per i precedenti settanta la squadra granata aveva giocato, divertito, entusiasmato come mai aveva fatto in questa stagione (e probabilmente da anni non accadeva): ha segnato tre gol, uno le è stato annullato e altri quattro sono stati sfiorati. In mezzo si sono visti scambi veloci di prima, dribbling, stop perfetti del pallone. Spettacolo insomma. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel Verona annichilito per settanta minuti potesse rimontare tre gol, che quel Torino bello, solido e forte sarebbe potuto diventare brutto, fragile e debole. Invece è accaduto. E il risultato finale è stato quel 3-3 che ha il sapore della sconfitta.



Ma come detto in precedenza, la partita del Bentegodi non è stata altro che l’epilogo dell’Elogio alla Follia granata. Nella giorni precedenti era stato scritto tutto il resto del trattato, con la collaborazione dei tifosi e la Questura. Tutto è partito in Torino-Inter dello scorso 23 novembre, quando la curva Primavera diventò il teatro degli scontri tra ultras granata e nerazzurri. Una sorta di prologo all’Elogio alla Follia ma che è già da sé follia. In quella stessa curva Primavera erano però presenti anche tanti tifosi comuni, famiglie, uomini, donne, bambini e anziani, tutti messi in pericolo da quanto accaduto. E’ così che negli scorsi giorni in molti si sono attivati per passare alle vie legali contro il Torino, reo di aver venduto regolari tagliandi agli ultras dell’Inter in Curva Primavera. Nel frattempo sono arrivati i Daspo per 75 ultras del Torino e un rimbalzarsi di responsabilità per quanto accaduto tra la società granata e la Questura. Sono arrivate dichiarazioni discutibili da chi avrebbe dovuto fare chiarezza e che invece ha gettato ancora più ombre su quanto accaduto in curva Primavera.



In questo clima quasi surreale, con i tifosi più vogliosi di avere risposte in merito ai fatti del 23 novembre che interessati alle vicende di campo e riguardanti il calcio giocato, ci si è avvicinati alla partita di Verona. E al Bentegodi, si spera, è terminato l’Elogio alla Follia granata.