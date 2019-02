E’ un Toro che lotta, che suda, che difende con gli attaccanti e segna con i difensori, che gioca con intensità e, come ultimamente sta accadendo con maggiore frequenza, riesce anche a vincere. E’ un Toro che, sotto certi aspetti, ricorda l’Atletico Madrid. Non ha campioni del calibro di Griezmann, Diego Costa o Morata, ma ha quegli stessi attributi che Simeone ha mostrato contro la Juventus: li ha fatti vedere anche la squadra Mazzarri, senza gesti plateali ma con una partita di alto livello contro un avversario tosto come l’Atalanta.



Come l’Atletico Madrid di Simeone fa da anni, il Torino di Walter Mazzarri è una squadra che concede poco agli avversari (non a caso sono ora cinque le partite consecutive in cui Sirigu non subisce gol) e lotta su ogni pallone. Non ha la stessa incisività in fase offensiva ma ha la stessa caperbietà nel cercare il gol, nel trasformare in oro una palla sporca che rimbalza impazzita in area di rigore: proprio come fatto da Gimenez lo scorso mercoledì, contro l’Atalanta Izzo ha risolto una mischia davanti al portiere in seguito a un angolo. Poi ci ha pensato Falque a chiudere i conti. 2-0, guarda caso proprio come i colchoneros in Champions. “Non so se avete visto la partita dell’Atletico Madrid contro la Juve: sono dei campioni e sono tutti là a difendere, dobbiamo fare così anche noi, avere la stessa fame”. A indicare la strada da seguire è Armando Izzo, proprio uno dei marcatori contro l’Atalanta, oltre che uno dei giocatori che impersona al meglio lo spirito guerriero del Toro. Se la squadra di Mazzarri riuscirà a proseguire lungo questo sentiero allora potrà togliersi diverse soddisfazioni, oltre che continuare a crescere. Per raggiungere i livelli dell’Atletico Madrid serviranno poi i Griezmann e Diego Costa, ma questo è un altro discorso.