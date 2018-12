Il gol dell’ex è un classico del calcio, uno di quegli eventi che spesso capitano quando i giocatori in questione sono degli attaccanti, con meno frequenza avvengono invece quando si parla di centrocampisti o di difensori. Dopoperò, di gol dell’ex è meglio non parlarne a Lorenzo: il terzino granata, che è cresciuto proprio nella squadra biacoceleste e con la Lazio ha anche giocato varie stagioni, ci ha provato in tutti i modi a segnare ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Ha prima colpito una traversa, ha poi sparato sopra la traversa un pallone che era solo da spingere in porta e, infine, ha colpito un palo.Se in casa Torino c’è una forte sensazione di rammarico per la mancata vittoria è proprio per le occasioni avute e non capitalizzate al meglio da De Silvestri. Il numero 29 granata non è però un attaccante, ma un terzino, un giocatore abituato a macinare chilometri sulla fascia destra e a servire assist per i compagni più che a finalizzare le azioni: certi errori davanti alla porta avversaria gli si possono quindi perdonare. Il problema principale per la squadra granata è che quelle occasioni così invitati siano tutte capitate a uno dei suoi terzini e non a un attaccante come Andreai, ben più abituato a finalizzare le azioni.Il Gallo, si sa, è un giocatore molto generoso che aiuta molto la propria squadra anche in fase difensiva, finendo così spesso per ritrovarsi in zone del campo diverse da quelle in cui ci si aspetterebbe di vedere un centravanti. Se quel pallone calciato da De Silvestri che è terminato sopra la traversa della porta difosse arrivato sui piedi di Belotti, probabilmente Lazio-Torino sarebbe finita con un risultato diverso, ma per far sì che anche in futuro certe occasioni capitano all’uomo giusto, il capitano granata deve iniziare a stazionare con maggiore frequenza nel cuore dell’area di rigore avversaria.