. Senza timore, a viso aperto, con sfrontatezza ma anche intelligenza e se oggi c’è il rammarico per non aver portato a casa, è perché finalmente si è visto un vero Toro affrontare la Juventus. C’è chi giura che questo sia stato il miglior derby da oltre 20 anni, di certo è stato il migliore giocatore quando la formazione bianconera si è trasferita allo Stadium:Il tanto attesosi sta ancora domandando se in campo ci fosse un pallone, lui di certo non l’ha visto:come era capitato già un mese fa in Torino-Fiorentina.brasiliano?). La sfida tra bomber è stata vinta da, che dall’altra parte del campo ha sfruttato al massimo l’occasione avuta e in girata ha regalato al suo Toro l’1-1. “Nel caso in cui questo fosse stato il mio ultimo derby sono orgoglioso di come lo abbiamo giocato. Meritavamo di vincere” ha poi dichiarato al termine della partita, dopo che con una partita fatta di intensità e sostanza ha messo a tacere chi in questi mesi lo ha ingiustamente criticato, dimenticandosi i 107 gol fatti fino a quel momento, diventati 108 dopo quello di ieri.Tra il vincere e il pareggiare un derby c’è una differenza abissale ma, come troppe poche volte è capitato negli ultimi anni, si può essere orgogliosi di questa squadra, di come Juric l’ha plasmata, del carattere con cui gioca, del fatto che davvero si sia visto un derby da Toro.