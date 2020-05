è questo il risicatissimo margine deldalla zona retrocessione. Due miseri punti a tredici giornate dalla fine del campionato (considerando il recupero con il Parma): in pochi si sarebbero immaginati la scorsa estate una squadra granata così vicina al baratro, che rischiasse realmente di tornare in quella serie B già vista troppe volte e che ora mette un po’ di paura. E’ per questo chegiovedì pomeriggio si è recato al Filadelfia e ha parlato a tutti:e tutti i giocatori. “Ho dato la carica” ha poi raccontato il presidente.Ora tocca a Longo, con l’aiuto anche di Vagnati, continuare a dare fiducia e coraggio alla squadra: è l’unica strada per uscire dal tunnel nel quale si era infilata prima dello stop del campionato. Questo Torino ha delle lacune, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, ma è certamente una squadra che può lottare per obiettivi differenti da una sudata salvezza. Lo scorso anno ha dimostrato di essere in grado di far sudare chiunque, tra gennaio e febbraio ha invece perso malamente un po’ con chiunque, arrivando a prendere sette sberle dall’Atalanta e altre quattro dal Lecce (con tutto il rispetto, non il Real Madrid o il Barcellona).ha ricordato Vagnati nelle sue prime conferenza stampa da direttore tecnico granata. Un messaggio che anche Longo ha più volte ripetuto ai suoi giocatori:. Ora che non ci sono più dubbi sul fatto che il campionato riprenderà è il momento di cambiare decisamente marcia.