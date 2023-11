Non è una finale e manca ancora tanto, tantissimo, alla fine del campionato. La partita contro il, però, è davvero un’occasione irrinunciabile per ilper far sentire la propria voce, per iscriversi alla corsa all’Europa. Con un successo in un solo colpo verrebbero superate in classificae proprio il. Ma non solo: la squadra disi porterebbe a una sola lunghezza da Atalanta e Fiorentina. In questo weekend tutti i risultati sono stati finora favorevoli al Torino: la Lazio è stata sconfitta dalla Salernitana, il Monza è stato fermato dal Cagliari, Fiorentina e Atalanta sono andate ko contro Milan e Napoli. Per completare il fine settimana perfetta servirebbe proprio un successo al Dall’Ara.Solamente qualche settimana i pensieri era ben diverse, in campo c’era un Torino spento, che faceva fatica a produrre la benché minima azione da rete e di gol se ne vedevano pochissimi., di rinnegare il suo amato 3-4-2-1 e provare nuovi moduli, come il 4-2-3-1 visto contro l’Inter o il 3-5-2 delle ultime settimane (era sempre stato scettico riguardo all’utilizzo di due attaccanti insieme) e i risultati hanno iniziato ad arrivare. Ora non solo c’è la possibilità di salvare la stagione ma c’è quella di renderla anche migliore dell’anno scorso: la partita contro il Bologna rappresenta una grande chance per il Torino.