Oltre quattro mesi di tempo, sette partite (otto se consideriamo anche il match di Coppa Italia contro lavinto solamente ai calci di rigori): tanto era trascorso dall’ultima volta in cui ilera riuscito a centrare il successo. Quella volta bastò un gol diper piegare ile spedirlo aritmeticamente in serie B, ora invece di reti ne sono arrivate addirittura quattro che hanno lasciato laall’ultimo posto in classifica.Oltre che il risultato in sé, un 4-0 è comunque sufficiente per affrontare il lunedì con il sorriso, a rendere soddisfatti è il gioco espresso dalla squadra: i terzini che si sono trasformati in ali (non è un caso che due gol siano arrivati da due cross di Ansaldi, a cui è stata anche annullata una rete), i terzi di difesa che con continuità sono avanzati sovrapponendosi ai compagni, i trequartisti che hanno aiutato la punta.(come era già avvenuto contro l’Atalanta)(cosa che non era invece accaduto contro l’Atalanta).Si parla spessa dellaproprio quelle similitudini ieri si sono viste, per novanta minuti. Non bisogna però esaltarsi troppo, va infatti tenuto conto anche il valore dell’avversario e la Salernitana vista ieri non ha certamente impressionato, è sembrata una squadra con diversi problemi e che dovrà cambiare decisamente marcia per lottare davvero per la salvezza. Guai illudersi quindi, nulla però vieta di trascorrere una settimana serena guardando con maggiore ottimismo al futuro e ai prossimi impegni.PS:. Si sono giocate solamente tre giornate e questo vantaggio magari durerà ancora per pochissimo tempo, intanto però ce lo possiamo godere.